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Adıyaman'da şiddetli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Adıyaman'da şiddetli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Adıyaman-Kahta karayolunda yağmurla karışık dolu yağışı etkili oldu. Yağışın yoğunluğuna araçların silecekleri yetişmedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün belli bölgeler için yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da kısmen dolu etkili oldu. Adıyaman-Kahta karayolu üzerinde etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Yağmur ile dolunun karışık yağdığı esnada karayolunda ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini bekledi. Yağışın şiddeti nedeniyle araçların çoğunun silecekleri camları silmekte yetersiz kaldı.

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