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Kosova, bağımsızlığının 16. yılını kutluyor

Kosova, bağımsızlığının 16. yılını kutluyor

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılan Kosova, bağımsızlığının 16. yıl dönümünü kutluyor.

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Sırbistan'dan 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Avrupa’nın en genç ülkesi Kosova, bağımsızlığının 16. yılını kutluyor. Günler öncesinden sokakların Kosova’yı bağımsız olarak tanıyan ülkelerin bayraklarıyla süslendiği ülkede ilk resmi tören başkent Priştine’de yapıldı. Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren’de de halk, sokaklara akın ederek yıl dönümünü kutlamalarına katıldı. Prizren'in tarihi Prizren Birliği Meydanında toplanan Türk, Arnavut, Boşnak derneklerinin folklor ekiplerinin gösterileri büyük ilgi gördü. Davul zurna eşliğinde halay çeken Kosovalı gençlere halk da eşlik etti.

Kosova bağımsızlık bildirgesinde Türk milletvekili
17 Şubat 2008 tarihinde Kosova bağımsızlık bildirgesine imza atan ve hala Kosova Meclisi’nde Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP milletvekili olan Enis Kervan, tüm Kosova halkının bağımsızlık gününü kutladı. Kervan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 16. yıl dönümünde elbette çok mutluyuz. Benim için bu ayrıca bir onurdur, çünkü bağımsızlık bildirgesini imzalayan Türk milletvekillerinden biri olmanın hem sorumluluğunu hem de heyecanını yıllarca yaşadım. Kosova’da varoluşumuzun, Kosova dışında varoluşumuzu duyurmamızın yollarında ilerlemeye devam edeceğiz, tüm vatandaşlarımızı coşkuyla bağımsızlık günümüzü kutlamaya davet ediyorum. Çünkü Kosova Cumhuriyeti Kosova’da yaşayan tüm toplulukların, tüm vatandaşların cumhuriyetidir" dedi.

Samsun Güzel Sanatlar Merkezinden Kosova’da bağımsızlık konseri
Kosova Türk Sanatçılar Derneği’nin davetlisi olarak Prizren’e gelen Samsun Güzel Sanatlar Merkezi Derneği korosu da dün akşam Prizren’de bağımsızlık konseri düzenledi. Prizren’deki Lumbardi Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen konsere çok sayıda üst düzey davetli katıldı. Geceye KDTP milletvekilleri Enis Kervan ile Fidan Brina Jılta, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel, KDTP Prizren Şubesi Başkanı Erim Berişa ile çok sayıda davetli katıldı. Gecede Rumeli Türküleri seslendirildi.

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