Bolu Dağı’nda sis etkili oluyor

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda sis sebebi ile görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Abone ol

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı’nda sis sebebi ile görüş mesafesi düştü. Özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler bölgesinde sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler güzergah üzerinde dikkatli seyrediyor. Düzce Bölge Trafik Ekipleri ise güzergah üzerinde sürekli devriye atarak muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek için sürücüleri uyarıyor.