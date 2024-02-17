BIST 9.250
DOLAR 30,84
EURO 33,24
ALTIN 1.995,21
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de depoda bin 726 litre sahte alkol ele geçirildi

İzmir'de depoda bin 726 litre sahte alkol ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir depoya baskın yapan polis ekipleri, yüklü miktarda sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Abone ol

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir depoda sahte alkol bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimatın ardından adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, bin 1726 litre sahte alkol ve sahte ürün etiketleri ele geçirdi. Olayla ilgili S.A. adlı bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem uygulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası başladı
Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası başladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
2 aylık bebeğine zarar vermeye çalıştı!
2 aylık bebeğine zarar vermeye çalıştı!
Kosova, bağımsızlığının 16. yılını kutluyor
Kosova, bağımsızlığının 16. yılını kutluyor
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Ben tenekeden teyyare değilim
Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na sitem dolu sözler: Ben tenekeden teyyare değilim
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs yakalandı
Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs yakalandı
Hatayspor - Sivasspor maçında puanlar paylaşıldı
Hatayspor - Sivasspor maçında puanlar paylaşıldı
Adıyaman'da şiddetli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Adıyaman'da şiddetli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
Antalyaspor Başkan Vekili isyan etti: Antalyaspor doğrandı!
Antalyaspor Başkan Vekili isyan etti: Antalyaspor doğrandı!
Aydın'da aranan şahıslar operasyonu: 28 şahıs tutuklandı
Aydın'da aranan şahıslar operasyonu: 28 şahıs tutuklandı
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Buket Aydın yeni kanalını buldu! Artık her salı ekranda
Buket Aydın yeni kanalını buldu! Artık her salı ekranda