Murat Kurum'dan İmamoğlu'na Don Kişot göndermesi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer’de Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi’ne katıldı. Kurum, Don Kişot benzetmesi yaparak mevcut İBB yönetimine tepki gösterdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin düzenlediği 4. Tesis Yönetim Zirvesi'ne katıldı. Site sakinlerine önemli müjdeler veren Kurum, CHP'li İBB yönetimini de sert sözlerle eleştirdi.

İKTİDAR YAPI SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİNİ HARKETE GEÇİRDİ

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği’nin ortaya koyduğu çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Murat Kurum, “İşte Derneğimiz; ilk olarak son dönemde giderek önem kazanan site, apartman ve toplu konut yaşam alanlarının yönetimiyle ilgili önemli bir adım attı. Sektörün tek bir çatı altında toplanarak faaliyet vermesi, kentsel tesis yönetimini daha işlevsel bir hale getirdi. Tesis yönetimi, Türkiye’de henüz çok yeni ve büyüyen bir sektördür. 1990’lı yıllarda İstanbul’da, plaza ve alışveriş merkezlerinin inşaatıyla faaliyetlerine başlayan bu sektör, son 20 yılda şehirlerde büyük bir hızla yayılıyor. Bugün istikrarlı ve yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir iktidarın varlığı, emlak sektörünün yükselen alım gücüyle hızla gelişmesi ve nitelikli konut projelerinin artması, bunun en büyük nedenidir.” dedi.

GECEKONDU MAHALLELERİ, TOPLU YAPILARA VE SİTELERE DÖNÜŞTÜ

Son 20 yılda; plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için başlatılan kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetlerinin, hayatın önemli bir parçası haline geldiğini hatırlatan Kurum, “Türkiye’nin ve milletimizin zenginleşmesiyle birlikte; gecekondu mahalleleri ve çöküntü alanları yerlerini hızla toplu yapılara ve sitelere bıraktı. İstanbul başta olmak üzere tüm büyük şehirlerimizde toplu yapıların yoğun olması, 5 bin nüfusu geçen sitelerin yaygınlaşması ise, tesis yönetiminin önemini son derece artırdı. Hal böyle olunca site ve tesis yöneticilerimizin de hizmet kalitelerinin artırılması artık kaçınılmaz bir hale geldi.” diye konuştu. Site yönetimlerinin kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın hayatını daha konforlu, daha kaliteli hale getirmek için de, gündemlerinde pek çok yenilik olduğunu müjdeledi.

SİTE SAKİNLERİNE MÜJDE!

Murat Kurum, bahsettiği yenilikleri örneklerle anlatırken, “İstanbul’umuzda kat maliklerimizden gelecek talepler doğrultusunda, tıpkı tüm mahallelerimize yapacağımız etüt merkezleri gibi, sitelerimizin de ortak alanlarına kütüphane ve sağlık merkezleri kuracağız. Bu sayede gençlerimiz, okul çağındaki yavrularımız etüt merkezinde evlerinden uzaklaşmadan ödevlerini yapacaklar, derslerinde çok daha başarılı olacaklar. Yine kurulacak olan sağlık kabinlerinde, hareket kabiliyetinden yoksun büyüklerimizin, yaşlılarımızın tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptıracağız, iğnelerinin vurulması gibi basit sağlık işlemlerini sitelerimizde oluşturacağımız sağlık biriminde hayata geçireceğiz. Bu sayede yaşlılarımızı, kıymetli büyüklerimizi yormayacağız, sağlık hizmetini ayaklarına götüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK AİDAT ARTIŞLARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Site sakinlerinin, aidatlarla ilgili problemlerine de değindi Murat Kurum. “Bazı sitelerimizde fahiş oranda, nerdeyse bir kira kadar aidat alınmakta. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Aidatları vatandaşlarımızın ödeyebileceği makul fiyatlara çekmek için sizlerle birlikte çalışacağız. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; yüksek aidat artışlarına izin vermeyeceğiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, 1 Nisan’dan sonra da Belediyemizin tüm imkân ve kaynaklarını milletimizin, İstanbullu kardeşlerimizin, tesis yönetim sektörünün hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP'Lİ YÖNETİM TIPKI DON KİŞOT GİBİ

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’un sıkıntılarına, dertlerine, sorunlarına kulak tıkadığını belirten Murat Kurum, “Bu sorunlar ciddi sorunlar. Vatandaşların hayatını felç eden sorunlar. Son 5 yılda, çözüm üretilemediği için, görmezden gelindiği, sümen altı edildiği için çığ gibi büyümüş, katlanmış, İstanbulluların hayatını yaşanmaz bir hale getirmiştir. İşte İstanbul’u bu hale getirenler, bu büyük sorumsuzluğun sahibi olanlar, elbette mevcut CHP’li İBB yönetimidir. CHP’li yönetim tıpkı Don Kişot gibi. Biliyorsunuz, Don Kişot, gerçek sorunlar dururken hayali sorunlarla, hayali düşmanlarla kavga ediyor. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini zannederek yel değirmenlerine savaş açıyor. İşte mevcut yönetim de, 5 yıldır aynen böyle bir zihniyetle hareket ediyor.” diye konuştu.

Seçim kampanyasının en önemli vurgularından olan ‘Sadece İstanbul’ sloganını bir kez daha vurgulayan Kurum, konuşmasına, “Biz bugün sadece İstanbul’un kavgasını, İstanbul’un mücadelesini verirken; mevcut CHP’li yönetim son 5 yıldır İstanbul’un sorunlarıyla zerre kadar ilgilenmiyor. İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor, ama bir tek İstanbul’un kavgasını vermiyor. Biz ise ne diyoruz 'Sadece İstanbul'. Sadece İstanbul’un sorunlarıyla ilgileniyor, meselelerine odaklanıyoruz. Vatandaşlarımız, İstanbullu hemşerilerimiz bunu görüyor ve 31 Mart’ta bu şehr-i İstanbul’u emin ellere, liyakatli ellere, ‘Gerçek’ Belediyeciliğe teslim edeceklerdir. İstanbullu kardeşlerimiz, 5 yıl süren fetret dönemini bitirecektir.” diyerek devam etti.