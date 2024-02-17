Küçükçekmece saldırısından sonra Aziz Yeniay ilk defa canlı yayında anlattı!

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlenmiş, kamuoyu bu saldırıya ilişkin nedenleri sorgulamıştı. Hadi Özışık, saldırı ve sonrasında yaşananları Aziz Yeniay'ı konuk ettiği youtube kanalındaki programda kendisiyle birlikte değerlendirdi.

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de bir derneği ziyaret etmişti. Ziyaret esnasında yoldan geçen bir araç tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve 1 kişi ağır şekilde yaralanmıştı.

Saldırı ve sonrasında neler yaşandı?

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan 26 şüpheliden 16'sı tutuklanmıştı. Yapılan saldırı sonrası Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere saldırının politik olmadığı söylense de, Aziz Yeniay, olayın kendisine yönelik olduğunu düşündüğünü belirterek şikayetçi olmuştu. Aradan geçen bir haftanın ardından Aziz Yeniay, ilk kez canlı yayına çıkarak yaşananları tüm detaylarıyla Hadi Özışık'a anlatıyor.