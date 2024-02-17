Fatma Şahin’den miting gibi seçim irtibat ofisi açılışı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, binlerin katılımı ve coşkuyla miting havasında Seçim irtibat ofisi açılışı yaptı.

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Şahin’in yaptığı açılışa Gazianteplilerin ilgisi bir süre önce Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi adayı Kasım Gülpınar’ın yaptığı büyük mitinge olan katılımla kıyaslandı.

Katılım ve ilgiyi işaret eden Şahin, “31 Mart’ta şu meydan bize ‘10’da 10 yapmaya hazır kararlıyız’” mesajı verdiğini söyledi. Ustalık dönemi olarak nitelendirdiği yeni dönem adaylığı için kolları sıvayan Fatma Şahin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarını yürüteceği merkez olan Seçim Koordinasyon Merkezini açtı.

Şanlıurfa’da yapılan parti mitingini gölgede bıraktı

Büyükşehir Belediyesi karşısında eski GAZDAŞ Müdürlüğü Binası’nda açılan merkezin açılış programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi, aynı saatlerde Şanlıurfa’da gerçekleşen diğer partilerin mitinglerini gölgede bıraktı. Vatandaşların yoğun ilgisini gören açılış programında Başkan Şahin sahneye çıktığında dakikalarca slogan ve alkışlarla karşılandı.

“Rabbime şükrediyorum sizin gibi meydanları dolduran yol arkadaşları verdiği için”

Açılış töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, alanı dolduran katılımcılara teşekkür ederek şunları dile getirdi: “2002’de yola çıktığımızda ‘Önce insan’ dedik. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik. İşimiz hizmet, gücümüz millet. İlk günkü aşkla. 22 yıl sonunda ilk günkü aşkla bir seçim bürosu açılışını mitinge dönüştüren, bugün gelenlerden, cumhur ittifakının bütün temsilcilerinden biz razıyız Rabbimde razı olsun. ‘Yarın değil hemen şimdi’, ‘İnandığın yolda yürü’ dedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Devlet Bahçeli’nin yürüdüğü yol, ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek bizi biz yapan bütün değerlerle bir medeniyet yolculuğundayız. Allah’ıma hamd olsun Rabbime şükrediyorum sizin gibi meydanları dolduran yol arkadaşları verdiği için. 18’inci kez milletin terazisine hazırlanıyoruz. 31 Mart’ta şu meydan bize ‘10’da 10 yapmaya hazır kararlıyız’ diyor. Fatma bacınızı Türkiye birincisi yapmaya, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına gittiğimizde ‘Cumhurbaşkanım biz geldik, Cumhur ittifakının en yüksek oy oranıyla geldik’ demeye hazır mıyız. Gayret bizden zafer Allah’tan olsun. Zafer inananların olsun, çok teşekkür ediyorum.”

Açılış programında Başkan Adayı Fatma Şahin’e eşlik eden AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, Mesut Bozatlı, Bünyamin Bozgeyik, TBMM İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Cumhur İttifakı olarak 10’da 10 yapılması için çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirterek, Fatma Şahin’e sonuna kadar destek vereceklerinin altı çizildi.