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MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu!

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. Çıkan çatışmada çok sayıda terörist öldürüldü.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin üs bölgesine sızma girişiminde çıkan çatışma sonucu Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MSB’den yapılan açıklamaya göre bölgede çıkan çatışma sonucu ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

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