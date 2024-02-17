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İzmir'de 73 yaşındaki 'torbacı', aracıyla uyuşturucu taşırken yakalandı

İzmir'de 73 yaşındaki 'torbacı', aracıyla uyuşturucu taşırken yakalandı

Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 73 yaşındaki zanlı, İzmir merkezinden Bergama'ya uyuşturucu madde taşırken yakalandı.

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Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 73 yaşındaki A.A.'nın ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine kendisini takibe aldı.

Edinilen istihbarat doğrultusunda A.A.'nın İzmir merkezinden Bergama'ya uyuşturucu madde taşıyacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, ilçe girişinde A.A.'nın aracını durdurdu.

Aracından ve evinden uyuşturucu, ruhsatsız silahlar çıktı

Aracın içinden bulunan A.A. ve S.Ş. adlı şahısların üzerinde arama yapan polis, metamfetamin, esrar ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirdi.

Savcılıktan alınan izinle araçta ve A.A.'nın evinde yapılan aramada ise, yine metamfetamin ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Torbacı dede" tutuklandı

Gözaltına alınan A.A. ve S.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

73 yaşındaki A.A., uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, araçta bulunan S.Ş., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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