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İlhan Palut: Kötü goller yedik

İlhan Palut: Kötü goller yedik

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçının ardından "İkinci golde basit bir top kaybı yaşadık. Topun kaleye gidişi de çok kabul edilebilir değildi, öyle söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Rize'de oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Rizespor, 27. dakikada Michev'in kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Serdar Dursun çıktı ve oyuna girdikten 3 dakika sonra beraberlik golünü kaydetti.

Fenerbahçe, 65. dakikada Edin Dzeko ile geri dönerken son sözü 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci söyledi.

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Kötü goller yedik"

İlhan Palut, sözlerine şu şekilde başladı:

İki takım oyuncuları da çok zor şartlarda mücadele ettiler. Kolay değildi. Onun için tebrik etmek lazım. İlk yarıda işler bizim için istediğimiz gibi gitti. Rakibe pozisyon vermedik. Kazandığımız topları pasa çevirmeyi çokça başardık. Belki rakibi bu şekilde yakalamışken skoru artırabilirdik. 1-0 bitti. İkinci yarıya bakınca rakip artık iki forvete döndü. Muhtemeldir ki direkt topların çok olacağı bir yarıydı. Bunu orta sahadaki üstünlüğümüzü avantaja çevireceğimiz anlar olacaktı. Çok erken goller yedik. Ayağımızdaki toplarla çok kötü goller yedik. Klasiktir bu. Kötü goller yedik. Bazı pahaları tecrübeleri edindik. Yanlış tercihler, bu sahada yapılmaması gereken riskler. Pahalıya patladı. Oyun olarak altta kalmadığımız bir maçı kaybettik. Bu maçın dışında da kötü giden bir periyot var. 3-4 maçtır kötü sonuçlar var. Hemen toparlanmamız, kırılmamamız lazım. Devam etmeliyiz. İki takım oyuncuları mücadele etti, başka diyecek bir şey yok.

"Kırılma anları önemli futbolda ve birçoğu aleyhimize işledi"

Rizespor çalıştırıcısı, basit goller yediklerini söyledi.

Bir kırılma anı oldu Serdar'ın attığı gol. Aslında burada ondan sonraki süreçte, ikinci golü yiyene kadar saha içinde sıkıntı yaşamadık. Belki 'ne oluyor' dedik ama Fenerbahçe'nin baskısı, üst üste pozisyonlara girdiği durumları yaşamadık. İkinci golde basit bir top kaybı yaşadık. Topun kaleye gidişi de çok kabul edilebilir değildi, öyle söyleyeyim. 3. golde de tüm adamları ileriye yollamıştık. İşte öğrenme bazen pahalı oluyor. Maça inanç göstermekte zorlandık. 3-1 yenildik. Genele baktığınız zaman, bu maçın sonucu, ortaya konan mücadeleye bakınca bu olmamalıydı. Kırılma anları önemli futbolda ve birçoğu aleyhimize işledi.

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