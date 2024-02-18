Fransa'da Carrefour, İsrail'e desteği nedeniyle meşalelerle protesto edildi

Fransa'da Filistin yanlıları, İsrail'e desteği nedeniyle uluslararası süpermarket zinciri Carrefour'u protesto etti.

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Filistin yanlıları başkent Paris ve Lyon başta olmak üzere ülke genelinde Carrefour protestoları düzenledi.

Başkent Paris'in kuzeyindeki Garges-les-Gonesse şehrinde ise Filistin destekçileri uluslararası fast food zinciri McDonald's şubesinin önünde toplandı.

Ellerinde Filistin bayrakları ve meşaleler olan göstericiler, Stains kentindeki Carrefour şubesine kadar yürüdü.

"Filistin için özgürlük", "Bombardımanlara son verin" ve "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları atan göstericiler, Tel Aviv yönetimini desteklediği gerekçesiyle Carrefour ve MacDonald's markalarını boykot çağrısı yaptı.

Göstericiler arasında Boyun Eğmeyen Fransa Partisinden (LFI) milletvekilleri Carlos Martens Bilongo ve Jerome Legavre, Stains Belediye Başkanı Azzedine Taibi ve siyonizm karşıtı Yahudiler de yer aldı.

Gösteride konuşan Bilongo, uluslararası toplumu İsrail'e koşulsuz destek vermekle suçlayarak, Tel Aviv hükümetinin "intikam arzusunun" Gazze'de gözünü kör ettiğini belirtti.

Bilongo, İsrailli bakanların Gazze'de "etnik temizlik" yapmayı haftalar öncesinden planladığı değerlendirmesinde bulunarak, "Batı Şeria'da Hamas yok, ancak (İsrail'in) aynı katliamı, cinayetleri burada tekrarlanıyor. Bu öldürücü mantık sona ermeli." dedi.

Boykot çağrısı yapan toplulukları desteklediğini ifade eden Bilongo, sözlerine şöyle devam etti:

"Fransız şirketleri (İsrail ile) işbirlikleri yapıyor, maddi yardım sağlıyor, hatta Fransız ve İsrailli çifte vatandaşlara İsrail ordusuyla savaşmaları için yıllık izin veriyor."

Bilongo, uluslararası toplumun, Gazze'de bir soykırıma tanık olduğunu ifade ederek, "İsrail ordusunun sözcülerinin gelip oturup yalan söylediği, Gazze'nin küçük çocuklarını hayvan yerine koyduğu açık propaganda aracına dönüşen haber kanalları var." açıklamasını yaptı.

Legavre ise Gazze'de şu an "soykırım" yaşandığını söyleyerek, İsrail'in önce Gazze'nin kuzeyinden şimdi de güneyinden hıncını aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Refah'ta sıkışıp kalan Gazzelilerin, İsrail'in "ölümcül bir tuzağının içine düştüğüne" işaret eden Legavre, "Artık yiyecekleri, içme suları, ilaçları yok." dedi.

Legavre, Gazze'den aktarılan videolarda, Filistinlilerin hayvan yemiyle ekmek yaptığını gördüğünü anlatarak "(Gazze'de) Şu anda gece gündüz bombalar yağıyor. Soykırım şu anda gerçekleşiyor." diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırılarıyla "tüm Gazze halkını yok etmeyi amaçladığını ifade eden Legavre, İsrail hükümetinin Gazzelileri korkutarak ait oldukları topraklardan gitmeye zorladığını belirtti.

Stains Belediye Başkanı Taibi, AA muhabirine, Gazze'de "soykırım" yaşandığını söyleyerek derhal ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yaptı.

Taibi, "Bu felaket durumunu artık kabul edemeyiz." diyerek, uluslararası toplumun Gazze'deki durum karşısında sessiz kalmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Taibi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerden, Gazze'nin kuzeyinden güneyine gitmelerini isteyerek onlara tuzak kurdunu belirtti.

Taibi, "Savaş suçlusu Netanyahu'nun mantığı Filistin halkının kökünü kazımak. Bu konuda bir şüphe yok artık." diyerek bu durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Lyon kentinde Carrefour protestosu

Lyon kentinde bir alışveriş merkezinde Carrefour şubesi önünde toplanan göstericiler büyük bir Filistin bayrağı açarken, İsrail'e desteği ve İsrailli askerlere gıda paketi dağıttığı gerekçesiyle Fransızları marketi boykot etmeye çağırdı.

Elleri kırmızıya boyalı eylemciler, "Katil Carrefour. Ellerinde Kan Var." yazılı afiş taşıdı.

Eylemciler, "Carrefour'un Gazze'deki soykırıma ve Filistin topraklarındaki sömürgeciliğe suç ortaklığı yaptığını" savundu.