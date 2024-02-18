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İngilizler duyurdu! Süper Lig ekibinin satışı için ön protokol yapılıyor

İngilizler duyurdu! Süper Lig ekibinin satışı için ön protokol yapılıyor

Başakşehir Futbol Kulübü'nün, Manchester City'nin de sahibi olan City Group ile sözleşme imzalamak için ön protokol anlaşması imzalamaya çok yakın olduğu iddia edildi.

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Geçtiğimiz aylarda İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City'nin de sahibi olduğu City Group'un, Trendyol Süper Lig takımlarından Başakşehir Futbol Kulübü için resmi teklif yaptığı haberleri medyada yer almıştı. 

ÖN PROTOKOL ANLAŞMASI İÇİN İMZALAR ÇOK YAKIN

İngiliz basınından The Guardian'da yer alan haberlere göre; Başakşehir Futbol Kulubü'nün, Manchester City'nin de sahibi olan City Group'una satışının ön protokolünü imzalamak üzere olduğu belirtildi.

Haberin detayında, resmi açıklamanın en yakın süre içerisinde yapılmasının beklendiği de ifade edildi.

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