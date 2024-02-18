Marmara Denizi'nde batan gemiden ilk çıkarılan cesedin aşçı Zeynep Kılınç'a ait olduğu ortaya çıktı

Marmara Denizi'nde geçtiğimiz hafta batan kuru yük gemisinden bugün cenazesi çıkarılan ilk kişinin 33 yaşındaki aşçı Zeynep Kılınç olduğu ortaya çıktı.

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Kılınç'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Cenaze Adana'da toprağa verilecek

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle batmıştı. Bugün bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek ilk cenazeyi buldu.

Karacabey ilçesi Kurşunlu limanından belediye cenaze nakil ambulansıyla adli tıp kurumuna getirilen cenazenin Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi.

Yapılacak otopsinin ardından kesin vefat sebebi belirlenecek ve Kılınç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla Adana'ya gönderilecek.

Gemide bir çok işe katkı sağlayan aşçı Zeynep Kılınç'ın son görüntülerinde valf cihazını zımparaladığı, Batuhan A isimli gemi ile yolculuk yaparken azgın sularda Hande Yener'in "Benden bi tane daha yok" şarkısını dinlediği kaydedilmişti.

Kurşunlu sahilinde bekleyen kayıp mürettebatın yakınlarıyla görüşen Bursa Valisi Mahmut Karataş, AA muhabirine, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Dalgıçlar bir alt katta tarama yapacak

Çalışmaların, Kılınç'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede sürdüğünü belirten Demirtaş, dalgıçların bir alt katta da tarama yapacaklarını ifade etti.

Vali Demirtaş, koşulların uygun olması halinde bugün bir dalış daha yapılacağını dile getirerek, yeterli dalış personeline sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Dalgıçların, enkazda yürüttükleri çalışmalara akşam saatlerinde de devam ettiği belirtildi.

Karacabey'in 4 mil açığında batmıştı

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.