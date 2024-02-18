Mert Hakan Yandaş: O günden bugüne kadar her şeyi içime attım açıkçası çok doluyum

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçında galibiyette payı bulunan futbolculardan Mert Hakan Yandaş, geçtiğimiz aylarda kırmızı kart gördüğü Kayserispor maçı nedeniyle kendisine yönelik eleştirilere isyan etti.

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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in geri dönüşünde önemli pay sahibi isimlerden Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kayserispor maçında yaşananlar sonrası yaşadıklarına değinen tecrübeli isim, "Ben, maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Kayseri'de yaşadığım talihsiz bir olay vardı. O günden bugüne kadar her şeyi içime attım. Açıkçası çok doluyum. Sadece bu armaya saygımdan sustum. Hiçbir zaman da konuşmadım. Bugün iyi gün diye de konuşmuyorum. Camia, dün bir şey başlattı. Biz de futbolcular olarak buna ön ayak olduk, peşlerinden gittik ama yalandan değil. Buradan yeniden bütün camiamıza, taraftarımıza gerçekten sesleniyorum. Bu kulübün bir parçasını, en ufak en genç oyuncusunu bile medyadaki kimseye yem etmesinler. Bizler gelip geçiciyiz. Bu kulüp, bu arma kalıcı. Biz de bu armanın değerini herkesten iyi biliyoruz. Kimse merak etmesin. Onlardan tek ricam; son düdük çalana kadar kim olursa olsun ismin önemi yok bizimle birlikte olsunlar. Aynı bugünkü gibi... Deplasmana gelen taraftarımız gibi... Bu arma için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Dediğim gibi maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim için de iyi geçtiği için çok ama çok mutluyum. Önemli olan Fenerbahçe" dedi.