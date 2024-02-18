Erzurumlulara Adnan Oktar uyarısı Umarım çok büyük hasar vermez

Sapkınlıklarının ardı arkası kesilmeyen Adnan Oktar örgütünün akılalmaz planları devam ediyor. Bu yapılanmayı çok iyi bilen isimlerden eski Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, kritik açıklamalarda bulundu. Adnan Oktar'ın Erzurum'da hapiste olduğunu vurgulayan Sezer, örgütün 'Erzurum yapılanmasına' dikkat çekti.

Abone ol

Tutuklu bulunan örgütün lideri Adnan Oktar ise hapiste bile rahat durmuyor. Genç avukatlarla saatlerce yapılan görüşmeleri gündem olan Oktar'la ilgili bir uyarı daha geldi.

Sezer Sözcü TV'de Nokta Atışı programında Adnan Oktar örgütüyle ilgili bilinmeyen gerçekleri anlattı. Gündemi sarsacak ifadeler kullanan Sezer, annelerin kızlarını Adnan Oktar'a nasıl 'ikram ettiğini anlattı.

İşte Furkan Sezer'in canlı yayındaki o ifadeleri;



"Anne gidiyor, ondan sonra da kızlarını istiyor Adnan. Yani Adnan'ın bir kadının genç kızı olduğunu bilip de örgüte getirmemesi mümkün değil. Yeter ki bilsin... Çok rahat bir şekilde bileceği bir şey mutlaka ister, mutlaka getirir. Getirmesi için elinden geleni yapar, dünyaları ayağının ayaklarının altına serer.



İşte ne kadar iyi ne kadar kaliteli bir insan olduğunu iltifatlarla egoyu böyle parlatır. Maddi bir takım imkanlar sağlar ve o kızları getirir. Yani o Dragos'a sokar o kızları. Daha önce çok çok fazla örneği var bunun.

"Kızını en değerlisini 'mehdi'ye veriyor"

"Ben bunu ikram diye nitelendiriyorum. Örgüt bunu infak diye nitelendiriyor. Yani hani buradan bir ecir kazanacağını, bir sevap kazanacağını düşünüyor. Kızını en değerlisini 'mehdi'ye veriyor. Nasıl kurban meselesinde peygamber oğlunu keserken yukarıdan kurban iniyor, onun gibi. Allah'a en kıymetlisini veriyor, kurban ediyor.

Kurban hadisesi oluyor onun gibi değerlendir. Senin için en kıymetli olan ne evladı, evladım. Ben evladımı 'mehdi'ye veriyorum böyle düşünüyor. Mehdi ne yapıyor taciz ediyor. Ama burada da yani ona da bir kılıfı var. Kılıf ne; İşte mehdiyete hizmet ediyor. Her şeyini vakfederek hizmet ediyor.

"Erzurumlular uyanık olsun"

Sözlerine bir ihbarla devam eden Sezer, Adnan Oktar yapılanmasının Erzurum'da ciddi bir yapılanması olduğuna dikkat çekerek, "Erzurumlulular uyanık olsun" ifadesini kullandı.

Sezer'in dikkat çeken konuşması şu şekilde;

Adnan Oktar Erzurum'da Dumlu cezaevinde. Erzurum'da örgütün çok ciddi bir yapılanması var. Buradan hem Erzurum barosuna hem Erzurumlu vatandaşlarımıza uyanık olmalarını, dikkatli olmalarını söylüyorum. Pandemi gibi, koronavirüs gibi bir virüs şu anda Erzurum'da. Umarım çok büyük hasar vermez. İnsanlarımızın gözü açık olursa iyi olur. Orada çok ciddi bir hareket alanına sahipler. Evleri tutulu. Ben söylüyorum; Adnan Oktar silahlı suç örgütünün Erzurum yapılanması var. Gerekiyorsa ilgili kolluktaki arkadaşlarımız irtibat kurabilir. İsim isim şema şema anlatabilirim bunları kendilerine.