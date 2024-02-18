Kırıkkale'de müstakil evin çatısı alevlere teslim oldu

Kırıkkale'de tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 792. Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Arslan'a ait evin çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.