Kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

55 yıllık kar rekorunu kıran Ardahan’da kar kütleleri yaklaşık 10 gündür kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

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6 Şubat tarihinde son 55 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğu Ardahan’da kar yağışının durmasının ardından Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor. Kentte 80 personel ve 18 iş makinesiyle temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, son 10 günde, yaklaşık bin 590 kamyon kar şehir dışına taşındı.



Ana ve ara caddeler başta olmak üzere 7 mahallede vardiyalı şekilde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kütlelerinin olduğu alanı merak ederek ziyaret eden Alican Yıldız, ’’Yaşım 26 ve ben böyle bir kar kalınlığını bugüne kadar görmedim. 6 Şubat’ta yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğinde kar yağışı oldu. Daha temizlenemeyen alanlar da var. Kar kütlelerini görüyorsunuz. Ardahan Belediyesi çalışıyor ama imkanlar yetersiz. İnşallah bir daha bu şekilde kar yağışı olmaz’’ dedi.