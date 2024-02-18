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Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde oynadığı 25 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi alan turuncu-lacivertli takım, topladığı 33 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Ligde TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda, İstanbulspor'u da iç sahada mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda Atakaş Hatayspor'u eleyen Çağdaş Atan'ın ekibi, Galatasaray'a konuk olduğu maçtan ise 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Sarı kart cezası olan Lucas Lima, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Ceza sınırında olan Leo Dubois, Joao Figueiredo ve Emirhan İlkhan, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Gaziantep FK deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

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