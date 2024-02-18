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Fren balataları ısınan tır yanmaktan son anda kurtarıldı

Fren balataları ısınan tır yanmaktan son anda kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde fren balatalarının ısınması sonucu lastiklerinde yangın çıkan tır, trafikteki diğer sürücülerinin uyarısıyla tamamen yanmaktan son anda kurtarıldı. Sürücünün müdahale ettiği yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halindeki E.İ. idaresindeki 05 AAU 454 plakalı tırın fren balatalarının ısınması sonucu lastiklerinde yangın çıktı. Lastiklerden yükselen dumanları fark eden trafikteki sürücüler tır sürücüsünü uyardıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Aracını yol kenarına çeken tır sürücüsü bidonla lastiklere su dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de bir süre soğutma çalışmasına devam etti. Yangının söndürülmesinin ardından tır güvenli bir alana çekildi.

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