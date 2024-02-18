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NBA All-Star maçı yarın sabaha karşı oynanacak

NBA All-Star maçı yarın sabaha karşı oynanacak

Doğu ve Batı Konferansı takımlarının karşı karşıya geleceği NBA All-Star maçı, pazartesi günü TSİ 04.00’de başlayacak. 73. kez düzenlenecek organizasyonda, Batı Konferansı'nda LeBron James ile Doğu Konferansı'nda Giannis Antetokounmpo, takım kaptanı olarak sahaya çıkacak.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçı, yarın sabaha karşı oynanacak.

NBA All-Star 2024 maçı, ABD'nin Indianapolis kentindeki Gainbridge Fieldhouse'ta Doğu ve Batı Konferansı takımlarının karşı karşıya geleceği maç, pazartesi günü TSİ 04.00’de başlayacak.

NBA All-Star maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

73. kez düzenlenecek organizasyonda, Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, takım kaptanı olarak sahaya çıkacak.

Böylece LeBron James, 20. kez all-star seçilerek bu alanda Kareem Abdul-Jabbar ile paylaştığı rekoru eline geçirdi.

LeBron James'in kaptanlığını yapacağı Batı Konferansı ilk 5'inde Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) yer aldı.

Giannis Antetokounmpo'nun kaptanlığını yapacağı Doğu Konferansı ilk 5'inde ise Jayson Tatum (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) ve Damian Lillard (Milwaukee Bucks) yer alıyor. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Trae Young ve Scottie Barnes, NBA All-Star maçının kadrosuna alındı

Doğu Konferansı takımının ilk 5'ine seçilen Joel Embiid ile yedekler arasındaki Julius Randle, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İki oyuncunun yerine Toronto Raptors'ın forveti Barnes ve Atlanta Hawks'ın oyun kurucusu Trae Young kadroya alındı.

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