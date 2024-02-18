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Edirne'de bu yıl 1452 düzensiz göçmen yakalandı, 33 kaçakçı tutuklandı!

Edirne'de bu yıl 1452 düzensiz göçmen yakalandı, 33 kaçakçı tutuklandı!

Edirne'de bu yıl yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 1452 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 33 şüpheli tutuklandı.

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Güvenlik güçleri, sınır kenti Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kent genelinde yapılan çalışmalarda yılbaşından bu yana 1452 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 64 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda araca el konuldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, düzensiz göçün engellenmesi için kent genelinde yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi.

Düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar atıldığını belirten Sezer, denetim ve kontrollerin 24 saat esasıyla yapıldığını ifade etti.

Çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini dile getiren Sezer, "Düzensiz göçle ilgili geldiğimiz nokta çok iyi. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın, bizlerin ve güvenlik güçlerimizin olağanüstü çabasıyla minimuma inmiş durumda. Çok sayıda göçmen organizatörü yakaladık, organizatörlerin kullandığı çok sayıda araca el koyduk. Düzensiz göçü bir hayli azaltmış durumdayız. Göçmen hareketliliği yüzde 95'in üzerinde azalmış durumda. Sıkı tedbirler devam edecek." diye konuştu.

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