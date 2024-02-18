Artvin’de çığ altında kalan iş makinesi 10 gün sonra çıkartıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde 6 köyün bağlı olduğu Camili bölgesinde yol açma çalışması sırasında çığ altında kalan ekskavatör, 10 gün sonra kar altından çıkartıldı.

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Gürcistan sınırında UNESCO koruması altında bulunan ve içerisinde 6 köyü barındıran Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanına sahip Camili (Macahel) Vadisi'nde kış ağır geçiyor. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu 1900 rakımlı Camili (Macahel) Geçidi'nde kar temizlik çalışmaları yürüten Osman ve Mikail Önder kardeşlerin geçtiğimiz günlerde havanın kararması ve çığ tehlikesi nedeniyle ekskavatörü park edip bölgeden ayrılmasının ardından çığ meydana gelmiş, araç metrelerce kar altında kalmıştı. Ekiplerin iş makinasını bıraktığı bölgeye ulaşmaları bir haftayı buldu. Yaklaşık 10 metre karın altında kalan iş makinesi, iş makinası ve küreklerle yürütülen 2 günlük çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkarıldı. Kabin bölgesinde hasarlar oluşan ekskavatör çalıştırılarak yeniden görevine devam etti.