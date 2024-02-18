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Yılbaşından beri İstanbul'da aranan 25 bin 27 kişi yakalandı!

Yılbaşından beri İstanbul'da aranan 25 bin 27 kişi yakalandı!

İstanbul'da, 1,5 aylık dönemde yapılan çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 25 bin 27 kişi yakalandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, il genelinde 1 Ocak-15 Şubat'ta haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1,5 aylık dönemde, aralarında dolandırıcılık suçundan 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı toplam 25 bin 27 kişiyi gözaltına aldı.

Bu şüphelilerin 7 bin 397'sinin firari hükümlü olduğu belirlendi.

Çeşitli polis merkezlerinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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