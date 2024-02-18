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Araçta kilitli kalan çocuk çilingir yardımıyla kurtarıldı

Araçta kilitli kalan çocuk çilingir yardımıyla kurtarıldı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde arabada kilitli kalan çocuk, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

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Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde bulunan 1. Etap TOKİ evleri bölgesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde markete alışveriş yapmaya giden Sancar ailesi, çocukları Asaf Sancar’ı arabada bıraktı. Oyun oynadığı sırada anahtara basarak kapıları kilitleyen minik Asaf, araçta kilitli kaldı. Marketten dönen Sancar çifti, kilitli kapıları açamayınca çilingirden yardım istedi. Olay yerine gelen çilingirin uzun uğraşları sonucunda arabada mahsur kalan Asaf kurtarıldı.

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