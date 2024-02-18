Ali Karahasanoğlu'ndan Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın'a hodri meydan: 270 bin oyu alırsanız

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın'ın sembolik aday olduğunu savundu. Saadet Partisi'nin İstanbul'da son seçimdeki seçmen sayısını hesaplayan Karahasanoğlu, “Ama 270 bin oyu alamazsanız.. Biz alnı secdeli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirmek içi kullanılan insanlarız” demeyi kabul etmelisiniz.." dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde kıyasıya yarışa sahne olan İstanbul'da adaylar sahaya çıktı. Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın'ın "kazanacağız" söylemleri Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun gündemindeydi.

Yazısında Saadet'in İstanbul'da aday çıkarmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, "Takıyye mi yapıyorlar? CHP ile ittifaktan utandıkları için, iddiasız bir şekilde aday mı çıkarttılar? Yoksa samimi şekilde seçime hazırlıklarını sürdürüyorlar mı?" sorularını yöneltti.

"Hodri meydan"

14 Mayıs seçimlerine ilişkin hesap yapan yazar, CHP listelerinden giren Saadet Partisi 3 milletvekilinin ortalama 270 bin oy aldığını savundu.

Yerel seçimlerde en az 270 bin oy alması gerektiğini söylediği Aydın'a çağrıda bulunan yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Çalışırsınız, asılırsınız ve 270 bin oyu alırsanız.. Milletvekilliğinin de annenizin ak sütü gibi helal olduğunu ispatlarsanız. Sorun yok, ne zaman arzu ederseniz, o zaman SP’yi terkedersiniz.. Ama 270 bin oyu alamazsanız..

“Biz alnı secdeli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı devirmek içi kullanılan insanlarız” demeyi kabul etmelisiniz..

“Biz, Ayasofyayı açan Erdoğan’dan rahatsız olanlarla işbirliği yaptık. Bunun karşılığında, bize hakketmediğimiz vekillikler verildiğini kabul ediyoruz” demeniz gerekir.

“Biz asla CHP’ye oy vermeyecek olan 100-110 bin SP’li seçmenin oyunun, Erdoğan’a gitmemesi karşılığında, CHP’den milletvekili rüşveti alan siyasileriz” itirafını yapmanız gerekir.

Hodri meydan..

Hacı amcaları bile bile aldatmıyorsanız.. Hacı anneleri aldatmıyorsanız.. Hesap basit ve ortada. Biz hatırlatıyoruz ki, sizler milleti aptal yerine koyup, koca Erbakan Hoca’nın partisini, CHP’nin vagonu olarak tarihe gömmeyesiniz!"

Ali Karahasanoğlu'nun yazısı