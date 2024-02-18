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47 suç kaydından aranan 67 şüpheli yakalandı

47 suç kaydından aranan 67 şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği aranan şahıslara yönelik çalışmasında 67 şüpheli yakalandı.

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Jandarma ekiplerinin 16-17 Şubat 2024 tarihleri arasında 401 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği uygulamada; 4 hırsızlık, 3 dolandırıcılık, 5 kasten yaralama, silahlı tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 4 resmi belgede sahtecilik, alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi toplam 47 suç kaydından aranan 67) şüpheli yakalandı.

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