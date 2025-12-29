BIST 11.294
Fenerbahçe’de flaş karar: İrfan Can Eğribayat’ın yerine yeni kaleci

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde kalede bir değişiklik yaşanması gündemde. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat’la yolların ayrılması beklenirken, boşalacak pozisyon için Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Mert Günok’un ismi ön plana çıkıyor.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe’de kaleci hattına dair önemli bir gelişme gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Eğribayat’la yolların ayrılması beklenirken, yönetimin bu ayrılığa karşılık alternatifini şimdiden netleştirdiği iddia edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre Fenerbahçe’nin, daha önce formasını giyen Mert Günok için yeniden girişimlere başladığı öne sürüldü.

EĞRİBAYAT'TA AYRILIK BEKLENTİSİ

2022-23 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde. 27 yaşındaki kalecinin son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

POLONYA'DAN RESMİ TEKLİF İDDİASI

Haberlerde, Eğribayat için Polonya ekibi Legia Varşova'dan resmi teklif geldiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de bu ihtimale karşı alternatif planını devreye soktuğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ: MERT GÜNOK

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldığı iddia edilen Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor. Bu hamle, Fenerbahçe cephesinde "büyük sürpriz" olarak yorumlandı.

YENİDEN FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİR

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok, 2001-2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Tecrübeli eldivenin yeniden Kadıköy'e dönme ihtimali, taraftarlar arasında da şimdiden tartışma yarattı.

