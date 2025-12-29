BIST 11.231
DOLAR 42,93
EURO 50,60
ALTIN 6.178,66
HABER /  SPOR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye övgü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın tarihsel kimliğine yakışır bir oyun ortaya koyduklarını, bu noktada teknik direktör Fatih Tekke'nin payının oldukça büyük olduğunu belirtti. Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Doğan, "İhtiyaç duyduğumuz takviyeleri hocamızla değerlendiriyoruz. Takım kimyasını koruyan, rekabeti büyüten ve bizi daha ileriye taşıyacak hamleleri en doğru şekilde yapma kararlılığındayız." dedi.

Abone ol

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, sezon başında attıkları adımların bugün sahada görünen karakterin temelini oluşturduğunu ifade etti. Trabzonspor'un her zaman büyük hedefleri olan, bu hedefleri planlı bir yapı üzerine inşa etmeyi görev sayan bir kulüp olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu yıl yola çıkarken de böyle baktık meseleye. Doğru planlama, doğru insan kaynağı, doğru futbol aklı. Gençlerin enerjisini tecrübelilerin yol göstericiliğiyle bir araya getiren bir kadro kurduk. Şu an ortaya çıkan tablo bu kararın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor. Sahamızda veya deplasmanda, öne geçtiğimiz anlarda ya da geriden geldiğimiz bölümlerde ortaya konan irade bize büyük gurur veriyor. Mücadeleyi bütün anlara yayan, oyunun ruhunu her saniyede diri tutan bir takımımız var. Bu yaklaşım Trabzonspor’un tarihsel kimliğine de yakışıyor. Taraftarımızın benimsediği, tribünlerin kalbini hızlandıran o karakterli oyun yeniden varlığını hissettiriyor. Bu noktada teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin payı oldukça büyük."

Başkan Doğan, Tekke'nin oyuncuları tanıma biçiminin, doğru müdahalelerinin ve anlık değişimlere uyumunun, takımı bir bütün haline getiren en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret ederek, "Sezon ilerledikçe takım içindeki uyumun artmasıyla birlikte sahaya yansıyan kalite de her hafta yükseliyor. Yarışın tam merkezindeyiz ve yolun sonundaki konumumuzu hep birlikte göreceğiz. Ancak Trabzonspor'un hedefi her zaman büyük kupalara uzanan o yolu yürümektir. Bu kulübün genlerinde başka türlüsü yoktur." ifadelerini kullandı.

"Hocamızla takviyeleri değerlendiriyoruz"

Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Doğan, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyduğumuz takviyeleri hocamızla değerlendiriyoruz. Takım kimyasını koruyan, rekabeti büyüten ve bizi daha ileriye taşıyacak hamleleri en doğru şekilde yapma kararlılığındayız. Türkiye Kupası'nda ilk aşamayı geçip gruplara kalmamız da sezonun önemli başlıklarından biridir. Amacımız bu kupayı yeniden müzemizde görmektir. Trabzonspor adına her kulvar bir sorumluluktur, her hedef ulaşılması gereken bir merhaledir."

Ertuğrul Doğan, ülke futbolunun etrafında farklı tartışmaların sürdüğünü de belirterek, "Ancak Trabzonspor'un durduğu yer de her zaman nettir. Kurulduğumuz günden bugüne adaletin ve tertemiz rekabetin yanında olduk. Bizim için başarı, kirli alanlardan güç devşirmeden, sahadaki emeğin hakkını arayarak kazanılır. Türk futbolunun geleceğinin daha güçlü bir zemine oturması için adil yönetimlerin varlığı şarttır. Sahaya çıkan her takım eşit mesafede yönetilmeli, hak edenin karşılığını alabildiği bir organizasyon kurulmalıdır. Bazı hakemlerin görevini hakkıyla yapmak yerine imtiyaz dağıtan bir anlayışa yönelmesi, futbolumuzun en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumdadır. Fakat şuna inanıyorum. Bu lig er ya da geç gerçek rekabet zeminine kavuşacaktır. Futbolu gölgeleyen her unsur da bu oyundan uzaklaştırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un duruşundan güç alan bir camia olduğunu vurgulayan Doğan, "Bugün sahada ortaya koyduğumuz enerji, tribünlerde hissedilen birlik duygusu ve şehrin takımıyla kurduğu bağ bize büyük bir yol gösteriyor. Bu yürüyüş, inancın ve emeğin birleşmesiyle daha da büyüyecek. Sezonun ilerleyen dönemlerinde birlikte çok daha güçlü anlara tanıklık edeceğiz. Çünkü bu kulüp umudu her zaman diri tutmanın ve hedefe yürürken bir an bile tereddüt göstermemenin adıdır. Trabzonspor’un yolculuğu sürüyor ve biz bu yolun her adımında daha yüksek bir ışığa doğru ilerliyoruz." ifadesine yer verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı
Foto Galeri Oyuncu Sarp Akkaya'dan Galatasaray paylaşımı! Ortalık fena karıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz'den 2026 öngörüleri
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz'den 2026 öngörüleri
Süper Lig'de ilk yarının raporu! En çok kart gören takım ve futbolcu...
Süper Lig'de ilk yarının raporu! En çok kart gören takım ve futbolcu...
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur adliyeye sevk edildi
Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur adliyeye sevk edildi
Yerli Üretim SUV SWM G01 Pro'lar satışa çıkıyor fiyatı belli oldu
Yerli Üretim SUV SWM G01 Pro'lar satışa çıkıyor fiyatı belli oldu
1 Ocak'ta tapu ile banka ve ATM'den para çekmede artık bu zorunlu
1 Ocak'ta tapu ile banka ve ATM'den para çekmede artık bu zorunlu
Suriye'de yeni para dönemi başlıyor! Esad'ın paraları tedavülden kalkıyor
Suriye'de yeni para dönemi başlıyor! Esad'ın paraları tedavülden kalkıyor
DMM'den Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama
DMM'den Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama
Bitlis’te 203 köy yolu açıldı: Çalışmalar sürdürülüyor
Bitlis’te 203 köy yolu açıldı: Çalışmalar sürdürülüyor
Cezalar arttı! Sigaraya 24, lazere 164 bin lira
Cezalar arttı! Sigaraya 24, lazere 164 bin lira
OYAK Çimento'nun varlık büyüklüğü 71 milyar lira seviyesine ulaştı
OYAK Çimento'nun varlık büyüklüğü 71 milyar lira seviyesine ulaştı
Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!
Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti!
EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK, elektrik piyasası yan hizmetler yönetmeliğinde değişikliğe gitti