Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çatışma çıktı 7 polis yaralandı

Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında 7 polis yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi.

Evden ateş açılmasıyla çatışma yaşandı. Operasyonda çıkan çatışma sonucu 7 polis yaralandı.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Bu arada hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

