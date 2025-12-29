BIST 11.294
Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazasına neden oldu

Kar yağışının yoğun olduğu Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde yaşanan iki trafik kazası ulaşımı durdurdu.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen iki trafik kazası ulaşımı aksattı.

Kent genelinde kar yağışı 3 gündür aralıklarla sürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara yönü Dörtdivan mevkisinde boru yüklü bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından refüje çıktı.

Öte yandan, aynı güzergah ve mevkide ilerleyen hafif ticari araç da kaza yaptı.

Kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarptıktan sonra sol şeritte ters yöne döndü.

Kazalar nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

