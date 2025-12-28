BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  DÜNYA

Trump ile Zelenskiy Florida'da bir araya geldi

Trump ile Zelenskiy Florida'da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelerek güvenlik garantileri, Donbass toprak sorunu ve Zaporijya nükleer santralinin yönetimi gibi kritik başlıkları ele aldı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Görüşmede, güvenlik garantileri, Donbass toprak sorunu ve Zaporijya nükleer santralinin yönetimi gibi kritik konular ele alındı.

TRUMP'TAN ANLAŞMA UMUDU

Başkan Trump, Zelenskiy'i Palm Beach'teki Mar-a-Lago'da kapıda karşıladı. Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok fazla insan ölüyor! Bence her iki başkan da bir anlaşma yapmak istiyor." dedi.

Karşılamanın ardından iki lider arasındaki görüşmeler kapalı kapılar arkasında başladı. Basın mensupları dışarı çıkarılmadan önce Trump, "Görüşmelerin son aşamasındayız. Ya bitecek ya da uzun süre devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenskiy ile görüşmeden önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

ZELENSKİ'YE SADE KARŞILAMA TÖRENİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD'ye inişinde üst düzey ABD yetkilileri veya resmi selamlamalar olmadan, minimum düzeyde bir törenle Miami'ye geldi. Bu durum, Zelenski'nin önceki ABD ziyaretlerindeki ayrıntılı resmi törenlerden farklı bir tablo çizdi.

İlgili Haberler
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli bakandan alçak öneri: Ezan sesi yasaklansın
İsrailli bakandan alçak öneri: Ezan sesi yasaklansın
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı
Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Petkimspor evinde Beşiktaş GAİN’e direnemedi
Petkimspor evinde Beşiktaş GAİN’e direnemedi
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti
Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı
Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki