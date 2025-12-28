BIST 11.294
DOLAR 42,89
EURO 50,56
ALTIN 6.250,20
HABER /  GÜNCEL

DMM'den "THY'nin Libya seferi" iddialarına yanıt

DMM'den "THY'nin Libya seferi" iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türk Hava Yolları'na ait bir uçağın misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

DMM’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği’ iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul-Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgâr koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, "Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür. Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Efsane futbolcu Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Efsane futbolcu Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Trump ile Zelenskiy Florida'da bir araya geldi
Trump ile Zelenskiy Florida'da bir araya geldi
İsrailli bakandan alçak öneri: Ezan sesi yasaklansın
İsrailli bakandan alçak öneri: Ezan sesi yasaklansın
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı
Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Petkimspor evinde Beşiktaş GAİN’e direnemedi
Petkimspor evinde Beşiktaş GAİN’e direnemedi
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti