Alanya'da feci kaza! Otomobil ve elektrikli motosiklet çarpıştı!

Alanya'da otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosiklet feci şekilde çarpıştı. Kaza da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

N.B. idaresindeki otomobil ile Selma Toktamış'ın (62) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kadir Toktamış (65) ve T.S. (19) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selma ve Kadir Toktamış müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.