BIST 11.294
DOLAR 42,89
EURO 50,56
ALTIN 6.250,20
HABER /  GÜNCEL

Alanya'da feci kaza! Otomobil ve elektrikli motosiklet çarpıştı!

Alanya'da feci kaza! Otomobil ve elektrikli motosiklet çarpıştı!

Alanya'da otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosiklet feci şekilde çarpıştı. Kaza da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

N.B. idaresindeki otomobil ile Selma Toktamış'ın (62) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kadir Toktamış (65) ve T.S. (19) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selma ve Kadir Toktamış müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazasına neden oldu
Bolu'da yoğun kar yağışı trafik kazasına neden oldu
DMM'den "THY'nin Libya seferi" iddialarına yanıt
DMM'den "THY'nin Libya seferi" iddialarına yanıt
Efsane futbolcu Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Efsane futbolcu Edinson Cavani futbolu bıraktığını açıkladı
Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında modacı Rabia Yaman gözaltına alındı
Trump ile Zelenskiy Florida'da bir araya geldi
Trump ile Zelenskiy Florida'da bir araya geldi
İsrailli bakandan alçak öneri: Ezan sesi yasaklansın
İsrailli bakandan alçak öneri: Ezan sesi yasaklansın
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması
Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı
Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti