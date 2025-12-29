Asgari ücreti bilmişti, emekli maaşı için de net konuştu, rakam verdi!

"Geçen Barış Yarkadaş'la burada bir tahminde bulunmuştuk. Bize de biraz yine hakaret ettiler ama asgari ücretle ilgili söylediğimiz rakam çıktı. Şimdi tabii şu anda asgari ücret çok önemli. Emekçinin hakkı ama şimdiki söylenen de emeklinin hakkı. Şu anda emekliler çok daha zor durumdalar. Onu bir defa belirteyim. Hükümetimiz, devletimiz bu emeklilere, bu ömürlerinin son deminde en iyi, en fazla vereceği azamisini vermesi lazım. Asgarisini değil. Rakama gelince... Devlet imkanlarını kullanıyor. Asgari ücrette devletin tarafı yoktur. Devlet orada çalışanla çalıştıranın arasını buluyor. O arabuluculuk yapıyor. Ama burada devlet emekliye para verecek. Öyleyse tavanla asgari ile azaminin arasında bir uçurum var emeklilerde.