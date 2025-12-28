BIST 11.294
Trump’tan, Zelenskiy görüşmesi öncesi 'Putin' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida’da yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “iyi ve son derece verimli” bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

BD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Florida'da yapacağı görüşme öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile "iyi ve son derece verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Trump, ilerleyen saatlerde de Zelenskiy ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini kaydetti.

TRUMP'TAN İLGİNÇ ZELENSİY AÇIKLAMASI

Trump, dün, Zelenskiy ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "(Zelenskiy'nin) Elinde ben onaylayana kadar hiçbir şey yok. Elinde ne olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

