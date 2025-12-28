BIST 11.294
Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

Merkez Bankası, 2026 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka, 2027 yılının ilk 6 ayında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.

Merkez Bankasının 2026 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı - Resim: 0

Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı - Resim: 1

