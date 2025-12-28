Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti

Süper Lig’de ilk yarıyı 39 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında transfere yönelirken kaleci pozisyonundaki kadro sıkıntısını gidermek için harekete geçti.

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 11 galibiyet ve 6 beraberlik sonucu 39 puanla 2.sırada tamamlayan Fenerbahçe rotasını transfere çevirdi.Sarı-lacivertliler, bu kapsamda orta saha, forvet ve kanat bölgesine transfer yapmayı hedefliyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Beşiktaş’ın yollarını ayırma kararı aldığı Mert Günok’un transferi için harekete geçti.

Bu kapsamda Fenerbahçe’de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

FENERBAHÇE, MERT GÜNOK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki file bekçisinin menajeriyle temas kurarak bir görüşme gerçekleştirdi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fenerbahçe, tecrübeli kaleciyi takımdan ayrılması beklenen İrfan Can Eğribayat’ın yerine düşünüyor.

Milli file bekçisi, 2006'da kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2015'te Bursaspor'a transfer olmuştu. 2017’de Başakşehir’e giden tecrübeli kaleci, 2021 yılında Beşiktaş’ın yolunu tutmuştu.

Mert Günok, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 21 gol yerken 1 maçta ise kalesini gole kapattı. 36 yaşındaki kaleci, 130 kez formasını giydiği Beşiktaş’ta 153 gol yerken 38 maçta ise kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.