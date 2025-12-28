BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ekipleri harekete geçirdi! Gözaltına alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ekipleri harekete geçirdi! Gözaltına alındı

Iğdır'da sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ'ı övücü paylaşımlar yapan şüpheli operasyonla yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya platformlarındaki etkinliklerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan çalışmalarda, Iğdır’da yaşayan N.K. isimli şüphelinin sosyal medya üzerinden DEAŞ’ı övdüğü ve Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ekipleri harekete geçirdi! Gözaltına alındı - Resim: 0

Şüpheli, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonla evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, çok sayıda materyale el konuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgede konuşlu bir birliğini geri çekti
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgede konuşlu bir birliğini geri çekti
İranlı hackerların iddiası Netanyahu'nun özel kalem müdürünün cep telefonu
İranlı hackerların iddiası Netanyahu'nun özel kalem müdürünün cep telefonu
Real Madrid'den Arda Güler'e büyük övgü! Resmi site o sözlerle sallandı
Real Madrid'den Arda Güler'e büyük övgü! Resmi site o sözlerle sallandı
Fransız sinema ikonu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
Fransız sinema ikonu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
YPG ipe un serdi Şam yönetiminin verdiği süre doluyor
YPG ipe un serdi Şam yönetiminin verdiği süre doluyor
DMM'den CHP lideri Özgür Özel'in İHA iddiasına yanıt!
DMM'den CHP lideri Özgür Özel'in İHA iddiasına yanıt!
Adana'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Adana'da yol kenarında kadın cesedi bulundu
Oyuncu Serkan Keskin'in acı günü
Oyuncu Serkan Keskin'in acı günü
İsrail'in tepki çeken Somaliland kararı sonrası Lübnan'dan açıklama
İsrail'in tepki çeken Somaliland kararı sonrası Lübnan'dan açıklama
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor
Serdar Bilgili'den iddialara yalanlama
Serdar Bilgili'den iddialara yalanlama
Adalet Bakanı Tunç'tan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşım:
Adalet Bakanı Tunç'tan 11. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşım: