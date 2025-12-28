DMM'den CHP lideri Özgür Özel'in İHA iddiasına yanıt!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ankara semalarında düşürülen İHA'ya ilişkin Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 saat boyunca gelmediği iddiasının dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Abone ol

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta, Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edilmesinin ardından F-16'lar tarafından takip edildiği ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü müdahaleyle vurularak düşürüldüğü belirtildi.

"İHA'nın Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan talimat beklendiği için veya menşei kaygı yarattığı için geç düşürüldüğü iddiaları açık bir dezenformasyondur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan 'Angajman Kuralları Direktifi' dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki, kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir. Eksik ve yanlış bilgilerden oluşan ve gerçeklerle bağdaşmayan bu tarz spekülatif açıklamalar halkımızı yanlış yönlendirmeye ve devletimize olan güveni sarsmaya yönelik art niyetli açıklamalardır. Kamuoyunun dezenformasyonlara karşı sadece resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem teşkil etmektedir."

CHP lideri Özgür Özel: "Erdoğan'dan 2 saat boyunca talimat gelmiyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, Ankara semalarında düşürülen İHA hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan iki saat boyunca talimat gelmediğini ifade etmişti.

Özel, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı" şeklinde konuşmuştu.

İletişim Başkanı Duran'dan Özel'e tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel'e tepki göstererek "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum." dedi..