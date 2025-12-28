Alanya'da alt geçide düşen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Enis K. (26) idaresindeki 07 CFG 806 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda kaldırıma çarptıktan sonra alt geçide düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Enis K'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.