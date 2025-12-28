BIST 11.294
İsrail'in tepki çeken Somaliland kararı sonrası Lübnan'dan açıklama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak tanıma kararını reddettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kararının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı olduğu belirtildi.

Ülkelerin birliğini, egemenliğini ve uluslararası alanda tanınan sınırlarını tehdit eden paralel yapıların dayatılmasının reddedildiği ifade edilen açıklamada, Lübnan'ın Somali'nin meşru devlet kurumlarına desteğini yinelediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Somali'nin istikrarını bozmayı, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü girişimin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail Somaliland'ı tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.
Muhabir:Ethem Emre Özcan

