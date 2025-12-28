BIST 11.294
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgede konuşlu bir birliğini geri çekti

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgede konuşlu bir birliğini geri çekti

İsrail ordusu, işgal altındaki Suriye topraklarında 3 aydan fazla süren faaliyetlerinin ardından bir birliğini geri çektiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 55. Tugay'ın Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'de "faaliyet gösterdiği" kaydedildi.

Söz konusu birliğin, Suriye topraklarında 100 günden fazla süredir gösterdiği faaliyetleri tamamladığı, bulunduğu süre zarfında da onlarca "operasyon" gerçekleştirdiği ifade edildi.

İlerleyen günlerde, Suriye'nin güneyi ve Golan Tepeleri'ndeki işgal edilmiş topraklara başka bir birliğin konuşlandırılacağı aktarıldı.

- ⁠İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail, ülkenin güneyindeki Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerde bulunmuştu.

İsrail ile Suriye arasında bir "güvenlik anlaşması" için müzakerelerin devam ettiği ileri sürülüyor.

