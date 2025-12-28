BIST 11.294
Son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 768 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftadır düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 768 şüphelinin yakalandığını, 354,5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonların son 1 haftadır polis ekipleri tarafından aralarında Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir gibi illerinde bulunduğu 65 ilde 1165 ekip, 2 bin 920 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, bu operasyonlarda 768 şüphelinin yakalandığını ve 354,5 kilogram uyuşturucu madde ile 647 bin 798 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini kaydetti.

Uyuşturucuya karşı yürüttükleri mücadelenin geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik etti.

