BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  DÜNYA

Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı

Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu bildirdi.

Abone ol

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeden önce Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı."

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun sadece son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını aktardı.

Zelenskiy'nin ilerleyen saatlerde Trump ile ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki
Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı
Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı
Ankara'da düşen uçakta vefat eden Libya Genelkurmay Başkanı memleketinde defnedildi
Ankara'da düşen uçakta vefat eden Libya Genelkurmay Başkanı memleketinde defnedildi
Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi
Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ekipleri harekete geçirdi! Gözaltına alındı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ekipleri harekete geçirdi! Gözaltına alındı
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgede konuşlu bir birliğini geri çekti
İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde işgal ettiği bölgede konuşlu bir birliğini geri çekti
İranlı hackerların iddiası Netanyahu'nun özel kalem müdürünün cep telefonu
İranlı hackerların iddiası Netanyahu'nun özel kalem müdürünün cep telefonu
Real Madrid'den Arda Güler'e büyük övgü! Resmi site o sözlerle sallandı
Real Madrid'den Arda Güler'e büyük övgü! Resmi site o sözlerle sallandı
Fransız sinema ikonu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
Fransız sinema ikonu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti
YPG ipe un serdi Şam yönetiminin verdiği süre doluyor
YPG ipe un serdi Şam yönetiminin verdiği süre doluyor
DMM'den CHP lideri Özgür Özel'in İHA iddiasına yanıt!
DMM'den CHP lideri Özgür Özel'in İHA iddiasına yanıt!