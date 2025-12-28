Serdar Bilgili'den iddialara yalanlama

Serdar Bilgili cephesinden “Naylon Fatura İle Milyonlar Kaçırdı” iddialarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İlk olarak Sabah Gazetesi'nde yer alan Ceyhan Torlak imzalı haberde, Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ve Bilgili Holding hakkında "Naylon Fatura İle Milyonlar Kaçırdı" iddiaları vardı. Bilgili cephesinden iddialar ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, Ceyhan Torlak imzalı haberin Bilgili Holding ile ilgili yapılan daha önceki haberler gibi tamamen mesnetsiz iddialardan oluşmakta olduğu ifade edildi. Söz konusu haber ve iddia sahipleri hakkında tüm hukuki süreçler başlatılacağı aktarıldı.

Bilgili cephesinden İnternethaber'e yapılan açıklama şöyle:

"İnternet sitenizde 28.12.2025 tarihinde Sayın Serdar Bilgili ve Bilgili Holding hakkında “Naylon Fatura İle Milyonlar Kaçırdı” başlığıyla haberler yayınlanmıştır. İlgili haberler Sabah Gazetesi’nde, gazetenin İzmir/Ege Muhabiri Ceyhan Torlak tarafından yapılan bir haber olarak ilk kez yer almış, sonrasında da internet sitenizde aynı şekilde habere yer verilmiştir. Bu haber de Ceyhan Torlak tarafından Bilgili Holding ile ilgili yapılan daha önceki haberler gibi tamamen mesnetsiz iddialardan oluşmaktadır. Söz konusu haber ve iddia sahipleri hakkında tüm hukuki süreçler başlatılacaktır.

Bununla birlikte Ceyhan Torlak’ın İzmir/Ege muhabiri olmasına karşın, İstanbul ile ilgili sadece Bilgili Holding yöneticileri ve iştirakleri ile ilgili adli haberler yapması da dikkat çekicidir. Keza ilgili muhabirin daha önceki haberlerinde yer alan tüm iddiaların mesnetsiz olduğu da yine ilgili davalardaki yargı kararları ile tespit edilmiştir.

Ceyhan Torlak’ın müvekkilimizin hukuki olarak ihtilafta bulunduğu Bellini adlı eğlence mekânın sahipleri ile yakın ilişki içerisinde bulunduğunu beyan etmesi de dikkat çekici ve gazetecilik etiğine uymamaktadır.

Nitekim ilgili işletmenin kira sözleşmesinin borçlarının ödenmemesi nedeniyle sona erdiğinin Yargıtay’ca kesin olarak tespit edildiğine dair kararın 26.12.2025 tarihinde taraflara tebliğ edilmesinin hemen ardından, bu tekzibe bahse konu edinilen mesnetsiz haberin yapılması da dikkat çeken önemli hususlardan biridir.

İlgili haberler müvekkillerimiz Bilgili Holding A.Ş. ve Serdar Bilgili hakkında tamamen gerçek dışı, en ufak bir şekilde doğruluk payı taşımayan, tamamen müvekkillerimizin saygınlığını hedef alan isnatlarla ve ilgili muhabirin arkadaşlarının Bilgili Holding ile olan hukuki mücadelelerini kaybetmesi sonrasında bir intikam alma saikiyle hazırlanmıştır. İlgili muhabirin daha öncesinde müvekkilimiz hakkında yaptığı haberlere konu ettiği olayların yalan ve gerçek dışı olduğu yargı kararları ile tespit edilmiştir.

Bilgili Holding ve çalışanları ile herhangi bir bağı, iş ya da arkadaşlık ilişkisi bulunmayan Ali Aksoy isimli şahısın suç duyurusunda bulunduğuna ilişkin haberde konu edinilen bütün iddialar gerçek dışıdır.

Bilgili Holding, gerek Türkiye’de ve gerekse uluslararası arenada, bir çok başarılı projeye imza atmış, ulusal ve uluslararası birçok önemli şirket ve kuruluşla ortaklıklar yürütmekte olan saygın bir itibara sahiptir.

Müvekkillerimiz Bilgili Holding ve Serdar Bilgili ticari yaşamlarının bütün bölümünü kamuoyunun önünde ve şeffaflıkla geçirmiş oldukları gibi aynı zamanda sadece vergi organlarınca değil, devletimizin birçok regülasyon kurumu tarafından sıkı şekilde denetlenmektedir. Yüksek ticari standartlarımız gereğince bu denetimlerin dışında uluslararası sertifikasyonlara sahip birçok denetim kurumu ve bağımsız denetçiler tarafından da sürekli ve kesintisiz şekilde tüm ticari iş ve işlemlerimiz denetlenmekte, bu denetlemeler sonucunda elde edilen raporlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmaktadır. Haberde iddia edilen “ciddi emarelerin” neler olduğuna dair en ufak bir detaydan dahi bahsedilmemiştir.

Yapılan haberin gerçeklikten uzak olduğu, hiçbir somut iddia içermediği, aksine sadece popüler konuları gündeme alarak, müvekkilimizin hiçbir alakası bulunmadığı X (Twitter) gündeminin konu edilerek, habere dikkat çekilmek istenilmesinden zaten ortadadır.

Öte yandan bu tekzibe konu olan haberde adı geçen emekli astsubay olarak belirtilen Ali Aksoy’un daha önce bir şirkete karşı bulunduğu suç duyurusunun da 22.07.2025 yine Ceyhan Torlak tarafından haberleştirilmesi de, iddia sahibi Ali Aksoy ile haberi yapan Ceyhan Torlak’ın ilişkisini ortaya koymaktadır.

Nitekim müvekkilimiz hakkında bu şekilde haberler yapılacağına dair alınan tehditler, daha bu haberler yapılmadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiştir.

Hiçbir gazetecilik ilkesi gözetilmeden, sadece karalama amaçlı olarak yapılan bu haberler müvekkillerimizin haklarını geri dönülmez şekilde ihlal edip, kamuoyu önünde itibarlarının zedelenmesine sebep olduğundan ilk önce bu tekzibin yayınlanması ve haberlere ilişkin yayınların internet sitenizden kaldırılmasını talep eder, devam eden süreçte tüm hukuki haklarımızı kullanacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur."