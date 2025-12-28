Fransız artist Brigitte Bardot hayatını kaybetti! Brigitte Bardot kimdir, hangi yapımlarda yer aldı?

BRİGİTTE BARDOT KİMDİR?

Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934’te Fransa’nın başkenti Paris’te doğdu ve sinema dünyasında bir döneme damgasını vurdu. Kariyerine balerin olarak başlayan Bardot, kısa süre içinde modellik ve ardından oyunculukla uluslararası şöhrete ulaştı. Özellikle 1956 yapımı And God Created Woman filmiyle bir ikon haline gelen Bardot, Fransız Yeni Dalga sinemasının en dikkat çeken yüzlerinden biri oldu.

Sanatçı, kariyeri boyunca Contempt (Le Mépris), Viva Maria!, La Vérité gibi kült filmlerde rol aldı ve toplamda 47 filmde yer aldı. 1973 yılında oyunculuğu bırakarak hayvan hakları savunuculuğuna yöneldi ve 1986’da kendi vakfını kurarak bu alanda aktif çalışmalar yürüttü. Hem sinema kariyeri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle Brigitte Bardot, popüler kültürün en güçlü ve unutulmaz figürlerinden biri olarak tarihe geçti.