Fransız artist Brigitte Bardot hayatını kaybetti! Brigitte Bardot kimdir, hangi yapımlarda yer aldı?
Brigitte Bardot hayatını kaybetti. Fransız sinema efsanesi sinema dünyasının 1950’ler ve 1960’ların en etkileyici ikonlarından biri olarak gündemde yerini koruyor. Fransız sinema efsanesi, müthiş zarafeti ve çekiciliğiyle özellikle And God Created Woman filmiyle uluslararası şöhrete kavuşmuş, kısa sürede popüler kültürün sembol ismi haline gelmişti.
Aktif oyunculuk kariyerinin ardından hayvan hakları savunuculuğuna yönelmiş ve kendi adını taşıyan vakıf kurarak bu alanda uzun yıllar boyunca mücadele etmişti. Peki, Brigitte Bardot neden öldü? Brigitte Bardot kaç yaşındaydı? İşte dünyaca ünlü aktris Brigitte Bardot'un filmleri...
Brigitte Bardot, Fransız sinemasının en üretken dönemlerinde yaklaşık elli filme imza atmış; balerin olarak başladığı sanat yolculuğunu aktrisliğe ve sonrasında aktivizme evriltmişti. Kamera karşısındaki kariyerine 1973’te nokta koyduktan sonra sessiz bir hayatı seçse de, sosyal ve kültürel etkisi azalmamış; özellikle hayvan hakları ve çevre konularında yürüttüğü çalışmalarda etkin olarak adından söz ettirmeye devam etmişti.
BRİGİTTE BARDOT HAYATINI KAYBETTİ!
Brigitte Bardot, sinema tarihinin en unutulmaz ve etkileyici figürlerinden biri olarak dün hayata etti. Fransız sinemasına damga vuran aktris, 1950’lerden itibaren film endüstrisine getirdiği cesur ve özgün imajıyla küresel bir ikon haline gelmişti. Sahnelerin tozunu solumayı bıraktıktan sonra dilediği yaşamını hayvan hakları savunuculuğuna adayan sanatçı, bu alanda kurduğu vakıfla uzun yıllar boyunca mücadele etmişti. AFP'nin haberine göre Bardot, Hollywood ihtişamının zirvelerinde geçen hayatına veda etti.
BRİGİTTE BARDOT KİMDİR?
Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934’te Fransa’nın başkenti Paris’te doğdu ve sinema dünyasında bir döneme damgasını vurdu. Kariyerine balerin olarak başlayan Bardot, kısa süre içinde modellik ve ardından oyunculukla uluslararası şöhrete ulaştı. Özellikle 1956 yapımı And God Created Woman filmiyle bir ikon haline gelen Bardot, Fransız Yeni Dalga sinemasının en dikkat çeken yüzlerinden biri oldu.
Sanatçı, kariyeri boyunca Contempt (Le Mépris), Viva Maria!, La Vérité gibi kült filmlerde rol aldı ve toplamda 47 filmde yer aldı. 1973 yılında oyunculuğu bırakarak hayvan hakları savunuculuğuna yöneldi ve 1986’da kendi vakfını kurarak bu alanda aktif çalışmalar yürüttü. Hem sinema kariyeri hem de sosyal sorumluluk projeleriyle Brigitte Bardot, popüler kültürün en güçlü ve unutulmaz figürlerinden biri olarak tarihe geçti.