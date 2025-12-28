BIST 11.294
Fransız sinema ikonu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti

Fransız sinema dünyasının ünlü oyuncusu, model ve hayvan hakları aktivisti Brigitte Bardot, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Kurucusu olduğu Brigitte Bardot Vakfından yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun ölümünden büyük bir üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, Bardot'un ölüm nedenine ve zamanına ilişkin detay verilmedi. 91 yaşında hayata gözlerini yuman Bardot'un vefatı sanat ve siyaset camiasında üzüntü ile karşılandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, filmleri, sesi, fiziği ve hayvan sevgisi ile Bardot'un "özgür bir yaşamın" simgesi olduğunu belirterek, "yüzyılın efsanesini kaybetmenin" üzüntüsü içinde olduklarını ifade etti.

Ulusal Birlik (RN) partisi Grup Başkanvekili Marine Le Pen ise Bardot'un ölümüne ilişkin paylaşımında, Fransa'nın "olağanüstü bir kadın" kaybettiğini aktardı.

Bardot, 1950'li ve 60'lı yıllarda sinema dünyasının en ünlü simalarından biri olmuştu. Sanatçı 1956 yılında "Ve Tanrı Kadını Yarattı" filmiyle dünya çapında üne kavuşmuş ve kariyeri boyunca çok sayıda filme imza atmıştı.

Fransız oyuncu 1970'li yıllarda oyunculuğu bırakmasının ardından hayvan hakları aktivisti olarak faaliyet göstermiş ve 1986'da hayvanların korunmasına yönelik vakfını kurmuştu.

