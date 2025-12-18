İklim Liderleri Ödülleri sahiplerini buldu! Biriz Özbakır'a büyük onur

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “İklim Liderleri” ödülleri, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunan akademi, medya, spor ve iş dünyasından isimlere verildi. Törende, AA Yeşilhat muhabiri Biriz Özbakır medya alanında ödüle layık görülürken, milli sporcu Şahika Ercümen ve Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya da çalışmalarıyla ödül alanlar arasında yer aldı. Çok sayıda üniversite, kurum ve girişim de iklim dostu projeleriyle ödüllendirildi.

Abone ol

İklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla toplumsal farkındalığa ve ulusal, uluslararası politikalara katkı sunmayı hedefleyen Bizim Dünyamız Vakfı, her yıl verdiği "İklim Liderleri" ödülleriyle akademi, medya ve iş dünyasındaki çalışmaları teşvik ediyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen tören, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy'un açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından ödüllerin takdimine geçildi.

Çevre ve Tarım Haberleri Müdürlüğü AA Yeşilhat muhabiri Biriz Özbakır, iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım, su ve hava kirliliği, plastik atıklar ve ekosistemlerin korunması gibi kritik konuları araştırmacı ve nitelikli habercilik tarzıyla topluma ulaştırarak kamu farkındalığının artmasına öncülük etmesi dolayısıyla medya alanında "İklim Lideri Ödülü"ne layık görüldü.

Özbakır'a ödülü Bizim Dünyamız Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, ressam İsmail Acar takdim etti.

"Denizi evim olarak görüyorum"

Su altı ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalarıyla milli sporcu Şahika Ercümen ve deniz koruma projeleriyle Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya da ödül verilen isimler arasında yer aldı.

Ercümen, törende yaptığı konuşmada, son yıllarda artan deniz kirliliğine dikkati çekerek, "Arkamdaki posterden çok etkilendim. Hepsi benim suyun altında birlikte yüzdüğüm, daldığım arkadaşlarım. Denizi evim olarak görüyorum. Fakat son yıllarda karşılaştığım bu hızlı kirlenme gidişatı sanırım en çok beni derinden üzüyor çünkü yaşamını suya borçlu, denizlere borçlu bir sporcuyum ben ve bir milli sporcu olarak da kendimi gerçekten sorumlu hissediyorum. O yüzden bu ödül benim için bu yolda devam etme ve bundan sonraki projelerde güç bulmak için küçük bir motivasyon." diye konuştu.

Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya ise konuşmasında Akdeniz'deki istilacı balık türlerinin artık ekonomide yeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kızıldeniz'den yeni bir tür daha gelmezse 2027'de Suriye sınırından Bodrum'a kadar olan Akdeniz Bölgesi'ndeki bütün balık biyokütlesinin yüzde 30'u tamamen istilacı balık olacak. Bunların birçoğu yenebiliyor. Yaklaşık 11 türümüz var. Bu 11 türü balıkçılardan satın alıyoruz. Dolayısıyla balıkçı tamamen ıskarta olan, hiçbir değeri olmayan bir balıktan, çok ciddi bir şekilde para kazanmaya başladı. Son dört yılda 22 ton balığı 29 restorana balıkçıdan alıp satmışız."

Ödül verilen diğer kişi ve kuruluşlar

Törende, topraktaki mikroplastik kirliliğini raporlamanın ötesine geçerek mikroplastikleri besin kaynağına dönüştürebilen mantar türlerini tespit eden ve toprağın temizlenmesine yönelik yenilikçi, iklim dostu bir çözüm geliştiren İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Aydın’a da ödül verildi. Aydın'ın çalışması Yeşilhat tarafından "Topraktaki mikroplastikleri biyolojik olarak parçalayabilen mantar türleri tespit edildi" başlığıyla haberleştirilmişti.

İklim bilimi alanındaki çalışmalarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Lütfü Şen ve su kaynakları ile iklim modellemesi alanındaki araştırmalarıyla Tebriz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mohammad Ali Ghorbani ödül verilen isimler arasında yer aldı.

Bursa'daki orman yangınlarında gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, diplomatik misyonlar arasında iklim odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu ve İstanbul Konsoloslar Birliği Onursal Başkanı Dr. Ivana Zerec, ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilir kampüs uygulamalarıyla Antalya Belek Üniversitesi, geri dönüştürülebilir biyokompozit üretim modeliyle Factory of Us kurucusu Betül Karaca, nar kabuğu atıklarından biyoderi geliştiren POMECO kurucusu İpek Tüysüzoğlu, mikroalg temelli biyoplastik teknolojisiyle Palgae kurucusu Eylül Er, döngüsel gıda üretim modeliyle Fermente Bahçem kurucusu Sanem Koçak, mikrobiyal gübre teknolojisiyle Cherry Mic Biyoteknoloji’den Iraz Aktay, karbon yakalama teknolojileri geliştiren Helios Sci Tech kurucusu Gizem Uysal ve tarımda teknoloji odaklı sürdürülebilir üretim modeliyle Agrotech ödül alan isim ve kurumlar arasında yer aldı.

Ayrıca, ekoturizm alanındaki çalışmalarıyla Yücel Okutur ve sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla The Ritus Hotel Sultanahmet de ödüllendirildi.

Tören, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, İsmail Acar ve ödül alan isimlerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.