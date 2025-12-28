Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti

Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ordu birlikleri kent merkezlerine girdi. Suriye Savunma Bakanlığı, yasa dışı grupların artan saldırıları nedeniyle güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla müdahale edildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı olaylara karışanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

"YASA DIŞI GRUPLARIN SALDIRILARI ARTIYOR"

Suriye Savunma Bakanlığı, "yasa dışı grupların" artan saldırıları karşısında güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla ordu birliklerinin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef almanın kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 55'ten fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Lazkiye kentinde federasyon yanlısı gösteriler sırasında Esad rejiminin kalıntılarından oluşan Nusayri çeteler sivillere ve güvenlik güçlerine saldırdı. 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı.