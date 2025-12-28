BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  DÜNYA

Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti

Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti

Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ordu birlikleri kent merkezlerine girdi. Suriye Savunma Bakanlığı, yasa dışı grupların artan saldırıları nedeniyle güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla müdahale edildiğini duyururken, İçişleri Bakanlığı olaylara karışanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Abone ol

uriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu birlikleri olayları bastırmak için kent merkezlerine girdi.

"YASA DIŞI GRUPLARIN SALDIRILARI ARTIYOR"

Suriye Savunma Bakanlığı, "yasa dışı grupların" artan saldırıları karşısında güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla ordu birliklerinin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ 

Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef almanın kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere şiddet olaylarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 55'ten fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Lazkiye kentinde federasyon yanlısı gösteriler sırasında Esad rejiminin kalıntılarından oluşan Nusayri çeteler sivillere ve güvenlik güçlerine saldırdı. 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi yaralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Petkimspor evinde Beşiktaş GAİN’e direnemedi
Petkimspor evinde Beşiktaş GAİN’e direnemedi
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti
Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı
Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki
Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı
Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı
Ankara'da düşen uçakta vefat eden Libya Genelkurmay Başkanı memleketinde defnedildi
Ankara'da düşen uçakta vefat eden Libya Genelkurmay Başkanı memleketinde defnedildi
Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi
Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ekipleri harekete geçirdi! Gözaltına alındı
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ekipleri harekete geçirdi! Gözaltına alındı