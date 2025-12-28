BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
HABER /  GÜNCEL

Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı

Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı

Türk Boğazları ve Türkiye’nin tüm limanlarında geniş hizmet ağıyla faaliyet gösteren Pruva Denizcilik, 30. kuruluş yıl dönümünü yılbaşı eğlencesiyle birlikte kutladı.

Abone ol

Türk Boğazları ve Türkiye’nin tüm limanlarında transit, liman, koruma ve römorkörlük acenteliği hizmetleri sunan; bunun yanı sıra tersane tesisleri danışmanlığı, kuru havuz desteği ve gemi tamir hizmetleri ile denizcilik sektöründe önemli bir konuma sahip olan Pruva Denizcilik, 30. kuruluş yıl dönümünü yılbaşı eğlencesiyle birlikte coşkuyla kutladı.

Şirketin 30. yıl kutlaması, eski çalışanlar ve tüm ekip üyelerinin katılımıyla Nanna Restaurant’ta gerçekleşti. Samimi ve keyifli bir atmosferde düzenlenen gecede, Pruva Denizcilik ailesi bir araya gelerek hem yeni yılı karşıladı hem de şirketin başarılarla dolu 30 yıllık yolculuğunu kutladı.

Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı - Resim: 0

Gecede şirket ortakları Melek Bozkurt Akay,Burak Gürsoy ve Hasan Çolak, uzun yıllar boyunca şirkete emek vermiş çalışanlara plaket takdiminde bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı plaket taktimin ardından, canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar süren eğlence ile kutlamalar devam etti.

Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı - Resim: 1

Pruva Denizcilik, 30 yıl boyunca sektörde edindiği tecrübe, güçlü kadrosu ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla denizcilik alanındaki faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı - Resim: 2

Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
Suriye’de protestolar şiddetlendi! Ordu Lazkiye'ye doğru harekete geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
UCM kararına rağmen Netanyahu uçağı taraf ülkelerin hava sahasından geçti
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Ankara’da otopark ücretlerine zam
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Fenerbahçe kaleci transferi için harekete geçti
Petkimspor evinde Beşiktaş GAİN’e direnemedi
Petkimspor evinde Beşiktaş GAİN’e direnemedi
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti
Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti
Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı
Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil
Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara! Zonguldak'ta okullar tatil
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki
Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı
Merkez Bankası 2026 yılı takvimini açıkladı
Ankara'da düşen uçakta vefat eden Libya Genelkurmay Başkanı memleketinde defnedildi
Ankara'da düşen uçakta vefat eden Libya Genelkurmay Başkanı memleketinde defnedildi
Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi
Sakaryaspor Kulübü başkanlığına Enes Zengin seçildi