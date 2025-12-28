Pruva Denizcilik 30. yılını coşkuyla kutladı

Türk Boğazları ve Türkiye’nin tüm limanlarında geniş hizmet ağıyla faaliyet gösteren Pruva Denizcilik, 30. kuruluş yıl dönümünü yılbaşı eğlencesiyle birlikte kutladı.

Abone ol

Türk Boğazları ve Türkiye’nin tüm limanlarında transit, liman, koruma ve römorkörlük acenteliği hizmetleri sunan; bunun yanı sıra tersane tesisleri danışmanlığı, kuru havuz desteği ve gemi tamir hizmetleri ile denizcilik sektöründe önemli bir konuma sahip olan Pruva Denizcilik, 30. kuruluş yıl dönümünü yılbaşı eğlencesiyle birlikte coşkuyla kutladı.

Şirketin 30. yıl kutlaması, eski çalışanlar ve tüm ekip üyelerinin katılımıyla Nanna Restaurant’ta gerçekleşti. Samimi ve keyifli bir atmosferde düzenlenen gecede, Pruva Denizcilik ailesi bir araya gelerek hem yeni yılı karşıladı hem de şirketin başarılarla dolu 30 yıllık yolculuğunu kutladı.

Gecede şirket ortakları Melek Bozkurt Akay,Burak Gürsoy ve Hasan Çolak, uzun yıllar boyunca şirkete emek vermiş çalışanlara plaket takdiminde bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı plaket taktimin ardından, canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar süren eğlence ile kutlamalar devam etti.

Pruva Denizcilik, 30 yıl boyunca sektörde edindiği tecrübe, güçlü kadrosu ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla denizcilik alanındaki faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.